ДТП у Польщі: посол Ціхоцький заперечив, що українців відмовлялись оперувати через відсутність страховки

Цитата

“У зв’язку з неправдивою інформацією, наданою Генеральним консулом України в Любліні паном Василем Павлюком, про те, що нібито лікарі лікарні в Ярославі відмовились оперувати потерпілих в аварії українського автобуса, яка сталась вночі з 5 на 6 березня, через відсутність страховки, я хотів би запевнити, що місцева лікарня надала допомогу всім 11 громадянам України, які опинились там після катастрофи на автостраді А4”, - заявив посол.

Деталі

Зі слів Ціхоцького, послідовність надання медичних послуг виникає виключно з принципів медичної практики з урахуванням стану здоров’я потерпілих. Можлива відсутність страховки в цьому випадку не мала значення.

“Польські лікарі надалі продовжують надавати допомогу постраждалим у суботній аварії. Всіх лікарів, рятувальників та поліцейських, які брали участь в операції з порятунку життя та здоров’я громадян України, під керівництвом Еви Леніарт, воєводи Підкарпаття, та її команди, перепрошую за слова нашого українського колеги. Їх служба є джерелом гордості для дипломатів Республіки Польща в Україні”, - додав він.

Контекст

Напередодні Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів, що були проблеми з лікуванням двох постраждалих в аварії автобуса Познань-Херсон, де постраждали десятки українців.

“У нас були два сигнали, що в Ярославі та Жешуві відмовлялися лікувати (постраждалих в ДТП — ред.), тому що немає страховки. Питання в Жешуві ми вирішили, зв’язавшись з госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде оплачено лікування, яким чином — побачимо, тому що перевізник має зобов’язання сплатити страховку, якщо люди були застраховані”, — зазначив тоді консул.

ДТП у Польщі

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей, постраждало ще 35.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

За даними ДСНС, станом на ранок середи 10 березня у лікарнях залишається 22 особи, що постраждали унаслідок ДТП.