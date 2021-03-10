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ДТП в Польше: посол Цихоцкий возразил, что украинцев отказывались оперировать из-за отсутствия страховки

Киев  •  УНН

 • 13895 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий извинился за "ложную информацию", предоставленную Генеральным консулом Украины в Люблине Василием Павлюком. Об этом говорится в письме Цихоцкого, которое есть в распоряжении УНН.

Цитата

"В связи с ложной информацией, предоставленной Генеральным консулом Украины в Люблине господином Василием Павлюком, о том, что якобы врачи больницы в Ярославе отказались оперировать пострадавших в аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь с 5 на 6 марта, из-за отсутствия страховки, я хотел бы заверить, что местная больница оказала помощь всем 11 гражданам Украины, которые оказались там после катастрофы на автостраде А4", - заявил посол.

Детали

По словам Цихоцкого, последовательность предоставления медицинских услуг возникает исключительно из принципов медицинской практики с учетом состояния здоровья пострадавших. Возможно отсутствие страховки в этом случае не имело значения.

"Польские врачи в дальнейшем продолжают оказывать помощь пострадавшим в субботней аварии. У всех врачей, спасателей и полицейских, участвовавших в операции по спасению жизни и здоровья граждан Украины, под руководством Евы Лениарт, воеводы Прикарпатья, и ее команды, прошу прощения за слова нашего украинского коллеги. Их служба является источником гордости для дипломатов Республики Польша в Украине", - добавил он.

Контекст

Накануне Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал, что были проблемы с лечением двух пострадавших в аварии автобуса Познань-Херсон, где пострадали десятки украинцев.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить (пострадавших в ДТП - ред.), потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", - отметил тогда консул.

ДТП в Польше

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек, пострадали еще 35.

По предварительной версии полиции, как указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 10 марта в больницах остается 22 человека, пострадавших в результате ДТП.

Украинские Национальные Новости

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