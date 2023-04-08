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ДТП у Молдові: п'ятеро українців отримали легкі поранення

ДТП у Молдові: п'ятеро українців отримали легкі поранення

Київ • УНН

 • 1013843 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. П'ятеро українців отримали легкі поранення унаслідок ДТП у Дрокіївському районі на півночі Молдови за участі рейсового автобуса, який прямував з Кишинева до Києва. Про це в коментарі УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Цитата

"Внаслідок ДТП (в Дрокійському районі в Молдові - ред.) п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає", - повідомив речник.

Деталі

За його словами, загалом в автобусі знаходилося дев‘ятнадцять українців. Після інциденту інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом.

"Українське посольство взаємодіє із молдовськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин аварії та підтримує зв’язок із лікарями. Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України", - додав Ніколенко.

Раніше

Сьогодні, 8 квітня, вранці у Дрокіївському районі на півночі Молдови перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва.

Поліцейські, що прибули на місце, встановили, що водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет. Загалом в автобусі перебувала 21 особа.

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