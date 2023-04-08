ДТП в Молдове: пятеро украинцев получили легкие ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пятеро украинцев получили легкие ранения в результате ДТП в Дрокиевском районе на севере Молдовы с участием рейсового автобуса, следовавшего из Кишинева в Киев. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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"В результате ДТП (в Дрокийском районе в Молдове - ред.) пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет", - сообщил спикер.
Детали
По его словам, всего в автобусе находилось девятнадцать украинцев. После инцидента остальные пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом.
"Украинское посольство взаимодействует с молдавскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и поддерживает связь с врачами. После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", - добавил Николенко.
Ранее
Сегодня, 8 апреля, утром в Дрокиевском районе на севере Молдовы перевернулся рейсовый автобус, который направлялся из Кишинева в Киев.
Прибывшие на место полицейские установили, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет. Всего в автобусе находился 21 человек.