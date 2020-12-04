ДТП у Броварах за участі семи автомобілів та двох автобусів: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через ДТП у Броварах, де зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Київській області.
"Відкрито (провадження - ред.) за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження – ред.)", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, 3 грудня 2020 року у Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей.