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ДТП у Броварах за участі семи автомобілів та двох автобусів: відкрито провадження

ДТП у Броварах за участі семи автомобілів та двох автобусів: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через ДТП у Броварах, де зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Київській області.

"Відкрито (провадження - ред.) за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження – ред.)", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, 3 грудня 2020 року у Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей.

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