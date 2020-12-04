ДТП в Броварах с участием семи автомобилей и двух автобусов: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за ДТП в Броварах, где столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
"Открыто (производства - ред.) по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Напомним, 3 декабря 2020 года в Броварах на мосту столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. В больницу госпитализировали трех человек.