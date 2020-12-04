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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25011 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83061 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101865 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117936 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152605 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200213 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195693 просмотра

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2 марта, 18:35 • 283488 просмотра

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2 марта, 17:53 • 158021 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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ДТП в Броварах с участием семи автомобилей и двух автобусов: открыто производство

ДТП в Броварах с участием семи автомобилей и двух автобусов: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 29433 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за ДТП в Броварах, где столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

"Открыто (производства - ред.) по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение - ред.)", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 3 декабря 2020 года в Броварах на мосту столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. В больницу госпитализировали трех человек.

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