ДТП неподалік Борисполя: загинув один із водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Трасі "Київ-Харків" неподалік Борисполя сталося ДТП за участю двох авто, водій бусу Merсedes загинув на місці події, більше травмованих немає. Про це УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"Водій, керуючи транспортним засобом Merсedes здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet. У результаті чого Merсedes відкинуло і він здійснив зіткнення з електростовпом. Внаслідок автопригоди водій Merсedes загинув на місці події, більше травмованих немає", - повідомили у поліції.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Київській області неподалік Борисполя сталася ДТП.