ДТП неподалік Борисполя: загинув один із водіїв

"Водій, керуючи транспортним засобом Merсedes здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet. У результаті чого Merсedes відкинуло і він здійснив зіткнення з електростовпом. Внаслідок автопригоди водій Merсedes загинув на місці події, більше травмованих немає", - повідомили у поліції.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Київській області неподалік Борисполя сталася ДТП.