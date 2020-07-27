ДТП недалеко от Борисполя: погиб один из водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На трассе "Киев-Харьков" вблизи Борисполя произошло ДТП с участием двух авто, водитель автобуса Merсedes погиб на месте происшествия, больше травмированных нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"Водитель, управляя транспортным средством Merсedes совершил столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате чего Merсedes отбросило и он столкнулся с электростолбом. Вследствие ДТП водитель Merсedes погиб на месте происшествия, больше травмированных нет", - сообщили в полиции.
Как сообщалось в УНН ранее, в Киевской области недалеко от Борисполя произошло ДТП.