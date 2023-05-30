ДТП на Львівщині: нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Яворові, Львівської області, нетвереза водійка наїхала на співробітницю поліції на тротуарі, повідомляє поліція Львівської області у Facebook, пише УНН.
Деталі
Попередньо було встановлено, що 34-річна водійка автомобіля «Toyota RAV4» не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 25-річну співробітницю поліції.
Співробітниця поліції отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.
За попередньою інформацією медиків, водійка автомобіля на момент ДТП перебувала в стані алкогольного сп’яніння.
Доповнення
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Після отримання інформації від лікарів про ступінь тілесних ушкоджень, які отримала поліцейська, можлива додаткова кваліфікація.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події. В рамках розслідування будуть проведені експертизи та слідчі дії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДТП зі смертю нацгвардійця: суддю Тандира відправили під варту на два місяці