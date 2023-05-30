ДТП на Львовщине: нетрезвая водитель сбила полицейского на тротуаре
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Яворове, Львовской области, нетрезвая водитель наехала на сотрудницу полиции на тротуаре, сообщает полиция Львовской области в Facebook, пишет УНН.
Детали
Предварительно было установлено, что 34-летняя водитель автомобиля «Toyota RAV4» не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 25-летнюю сотрудницу полиции.
Сотрудница полиции получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
По предварительной информации медиков, водитель автомобиля на момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Дополнение
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. После получения информации от врачей о степени телесных повреждений, которые получила полицейская, возможна дополнительная квалификация.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках расследования будут проведены экспертизы и следственные действия.
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