ДТП на Львовщине: нетрезвая водитель сбила полицейского на тротуаре

Детали

Предварительно было установлено, что 34-летняя водитель автомобиля «Toyota RAV4» не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 25-летнюю сотрудницу полиции.

Сотрудница полиции получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По предварительной информации медиков, водитель автомобиля на момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Дополнение

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. После получения информации от врачей о степени телесных повреждений, которые получила полицейская, возможна дополнительная квалификация.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках расследования будут проведены экспертизы и следственные действия.

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