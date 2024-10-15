ДТП на Київщині: четверо осіб постраждали через аварію
Київ • УНН
У селі Мала Тарасівка на Київщині сталася ДТП, в якій постраждали четверо осіб. 21-річний водій Skoda не впорався з керуванням на мокрій дорозі та врізався в дерево, всі пасажири госпіталізовані.
На Київщині у селі Мала Тарасівка четверо осіб постраждали внаслідок ДТП. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
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Як попередньо встановили поліцейські, 21-річний водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням на мокрій дорозі та виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. Водій і троє пасажирів, віком 17, 18 та 19 років, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
Поліція Київщини вкотре звертається до водіїв із закликом неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму, особливо в темну пору доби.
Авто перекинулось на дах: на Київщині сталася потрійна ДТП04.07.23, 14:20 • 547703 перегляди