ДТП на Киевщине: четыре человека пострадали из-за аварии
Киев • УНН
В селе Малая Тарасовка Киевской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. 21-летний водитель Skoda не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в дерево, все пассажиры госпитализированы.
На Киевщине в селе Малая Тарасовка четыре человека пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.
Детали
Как предварительно установили полицейские, 21-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на обочину, где столкнулся с деревом. Водитель и трое пассажиров в возрасте 17, 18 и 19 лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Полиция Киевщины в очередной раз обращается к водителям с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, особенно в темное время суток.
Авто перевернулось на крышу: на Киевщине произошло тройное ДТП4 июля 2023, 11:20 • 547623 просмотра