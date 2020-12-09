ДТП біля метро "Славутич" ускладнила рух на правий берег Києва

"ДТП на проспекті Бажана. Ускладнено рух у напрямку правого берега від станції метро Славутич", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження через смерть водія таксі за кермом у Києві.

Як повідомлялося, на столичному бульварі Кольцова нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.