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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 97098 перегляди

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ДТП біля метро "Славутич" ускладнила рух на правий берег Києва

ДТП біля метро "Славутич" ускладнила рух на правий берег Києва

Київ • УНН

 • 43617 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві через ДТП на проспекті Бажана ускладнено рух у напрямку правого берега від станції метро "Славутич". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"ДТП на проспекті Бажана. Ускладнено рух у напрямку правого берега від станції метро Славутич", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження через смерть водія таксі за кермом у Києві.

Як повідомлялося, на столичному бульварі Кольцова нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

Українські Національні Новини

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