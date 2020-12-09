ДТП у метро "Славутич" осложнило движение на правый берег Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве из-за ДТП на проспекте Бажана затруднено движение в направлении правого берега от станции метро "Славутич". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"ДТП на проспекте Бажана. Затруднено движение в направлении правого берега от станции метро Славутич", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция открыла производство из-за смерти водителя такси за рулем в Киеве.
Как сообщалось, на столичном бульваре Кольцова нетрезвый водитель, убегая от полицейских, совершил ДТП со служебным автомобилем.