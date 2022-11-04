ДТЕК повідомив про стабілізаційні відключення електроенергії у Києві

Цитата

"Сьогодні держкомпанія НЕК Укренерго застосовує стабілізаційні відключення електроенергії", - вказали у компанії, надавши графік відключень.

Енергетики наголосили, що докладають всіх зусиль, "щоб відключення тривали не більше ніж 4 годин для кожної групи споживачів".

Раніше

У повідомленні на сайті ДТЕК Київські електромережі вранці 4 листопада зазначалося, що у Києві відбуваються екстрені відключення світла, і що графіки відключень були не актуальні.

При цьому в Укренерго напередодні повідомляли, що Києва 4 листопада торкнуться графіки погодинних відключень - з 07:00 до 22:00.