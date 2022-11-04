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ДТЕК повідомив про стабілізаційні відключення електроенергії у Києві

ДТЕК повідомив про стабілізаційні відключення електроенергії у Києві

Київ • УНН

 • 393130 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що сьогодні застосовубться стабілізаційні відключення електроенергії, йдеться у повідомленні на сайті компанії, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні держкомпанія НЕК Укренерго застосовує стабілізаційні відключення електроенергії", - вказали у компанії, надавши графік відключень.

Енергетики наголосили, що докладають всіх зусиль, "щоб відключення тривали не більше ніж 4 годин для кожної групи споживачів".

Раніше 

У повідомленні на сайті ДТЕК Київські електромережі вранці 4 листопада зазначалося, що у Києві відбуваються екстрені відключення світла, і що графіки відключень були не актуальні.

При цьому в Укренерго напередодні повідомляли, що Києва 4 листопада торкнуться графіки погодинних відключень - з 07:00 до 22:00.

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