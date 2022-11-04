ДТЭК сообщил о стабилизационных отключениях электроэнергии в Киеве

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"Сегодня госкомпания НЭК Укрэнерго применяет стабилизационные отключения электроэнергии", - указали в компании, предоставив график отключений.

Энергетики подчеркнули, что прилагают все усилия, "чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей".

Ранее

В сообщении на сайте ДТЭК Киевские электросети утром 4 ноября отмечалось, что в Киеве происходят экстренные отключения света, и что графики отключений были не актуальны.

При этом в Укрэнерго накануне сообщали, что Киева 4 ноября коснутся графики почасовых отключений – с 07:00 до 22:00.