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ДСНС: у Василькові зруйновано 5 поверховий гуртожиток - пожежу ліквідували

ДСНС: у Василькові зруйновано 5 поверховий гуртожиток - пожежу ліквідували

Київ • УНН

 • 109196 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. ДСНС України в своєму Telegram-каналі повідомила про ліквілацію пожежі в гуртожитку у Василькові, який загорівся під час обстрілів окупантів, про це повідомляє УНН.

Цитата

"У м. Васильків пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також в службі додали, що станом на 20:30 внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано 3 поверховий гуртожиток, де через пів години рятувальні роботи завершили та врятовали 2 людини.

Нагадаємо

Ракетний удар по Київській області: зруйновано гуртожиток та два житлові будинки.

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