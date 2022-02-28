ДСНС: у Василькові зруйновано 5 поверховий гуртожиток - пожежу ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. ДСНС України в своєму Telegram-каналі повідомила про ліквілацію пожежі в гуртожитку у Василькові, який загорівся під час обстрілів окупантів, про це повідомляє УНН.
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"У м. Васильків пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Також в службі додали, що станом на 20:30 внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано 3 поверховий гуртожиток, де через пів години рятувальні роботи завершили та врятовали 2 людини.
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