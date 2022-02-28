ГСЧС: в Василькове разрушено 5 этажное общежитие - пожар ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. ГСЧС Украины в своем Telegram-канале сообщила о ликвилации пожара в общежитии в Василькове, который загорелся во время обстрелов оккупантов, об этом сообщает УНН.
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"В г. Васильков пожар в общежитии ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Также в службе добавили, что по состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-х этажное общежитие, где через пол часа спасательные работы завершили и спасли 2 человека.
Напомним
Ракетный удар по Киевской области: разрушено общежитие и два жилых дома.