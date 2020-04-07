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ДСНС: у Чорнобильській зоні ще є два осередки горіння трави

ДСНС: у Чорнобильській зоні ще є два осередки горіння трави

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Наразі на території Чорнобильської зони відчуження є два осередки горіння трави площею 5 та 15 га. Про це під час брифінгу заявив начальник ГУ ДСНС України у Київській області Василь Слободяник, передає кореспондент УНН.

“4 квітня на території зони відчуження силами ДСНС та підрозділами лісової охорони зони відчуження забезпечено гасіння складної пожежі, яка прийшла до нас в зону з території Житомирської області, і зараз є два осередки — 5 та 15 га. Це два осередки горіння трави на території річки Грезля на межі Житомирської області та в районі села Олександрівка та Поліське, де теж горить трава”, — зазначив він.

За його словами, відкритого горіння лісу чи верхових пожеж немає.

“Зараз спостерігається тільки тління остатків сухих дерев, пеньків, болотистої місцевості. Враховуючи розу вітрів, яка є навколо Києва, в останні дні дує північно-західний вітер, то від цього дим дотягується до міста Києва, після обіду цей дим розходиться. На жаль, такі явища будуть ще декілька днів, якщо кардинально не зміниться або вітер, або погода. Проте, суттєвих перевищень хімічних чи біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів немає”, — додає він.

Нагадаємо, у зоні відчуження на ранок 7 квітня тривала ліквідація лісової пожежі.

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