ГСЧС: в Чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы

"4 апреля на территории зоны отчуждения силами ГСЧС и подразделениями лесной охраны зоны отчуждения обеспечено тушение сложного пожара, который пришел к нам в зону с территории Житомирской области, и сейчас есть два очага - 5 и 15 га. Это два очага горения травы на территории реки Грезля на границе Житомирской области и в районе села Александровка и Полесское, где тоже горит трава", - отметил он.

По его словам, открытого горения леса или верховых пожаров нет.

"Сейчас наблюдается только тление остатков сухих деревьев, пеньков, болотистой местности. Учитывая розу ветров, которая есть вокруг Киева, в последние дни дует северо-западный ветер, то от этого дым дотягивается до города Киева, после обеда этот дым расходится. К сожалению, такие явления будут еще несколько дней, если кардинально не изменится или ветер, или погода. Однако, существенных превышений химических или биологических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов нет", - добавляет он.

Напомним, в зоне отчуждения на утро 7 апреля продолжалась ликвидация лесного пожара.