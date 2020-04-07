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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58690 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68122 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81723 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80238 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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ГСЧС: в Чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы

ГСЧС: в Чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы

Киев  •  УНН

 • 10636 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На данный момент на территории Чернобыльской зоны отчуждения есть два очага горения травы площадью 5 и 15 га. Об этом во время брифинга заявил начальник ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник, передает корреспондент УНН.

"4 апреля на территории зоны отчуждения силами ГСЧС и подразделениями лесной охраны зоны отчуждения обеспечено тушение сложного пожара, который пришел к нам в зону с территории Житомирской области, и сейчас есть два очага - 5 и 15 га. Это два очага горения травы на территории реки Грезля на границе Житомирской области и в районе села Александровка и Полесское, где тоже горит трава", - отметил он.

По его словам, открытого горения леса или верховых пожаров нет.

"Сейчас наблюдается только тление остатков сухих деревьев, пеньков, болотистой местности. Учитывая розу ветров, которая есть вокруг Киева, в последние дни дует северо-западный ветер, то от этого дым дотягивается до города Киева, после обеда этот дым расходится. К сожалению, такие явления будут еще несколько дней, если кардинально не изменится или ветер, или погода. Однако, существенных превышений химических или биологических веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов нет", - добавляет он.

Напомним, в зоне отчуждения на утро 7 апреля продолжалась ликвидация лесного пожара.

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