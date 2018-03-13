ДСНС: протягом доби здійнесно понад 100 виїздів для ліквідації пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом здійснено понад 100 виїздів задля ліквідації наслідків пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ДСНС.
“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 704 виїзди. У результаті вжитих заходів врятовано 9 осіб, 42 будівлі та 10 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Як повідомляв УНН, минулої доби через розгерметизацію газопроводу ряд будинків у Полтаві залишилися без газопостачання.