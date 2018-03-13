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ДСНС: протягом доби здійнесно понад 100 виїздів для ліквідації пожеж

Київ • УНН

 • 9148 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом здійснено понад 100 виїздів задля ліквідації наслідків пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ДСНС.

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 704 виїзди. У результаті вжитих заходів врятовано 9 осіб, 42 будівлі та 10 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНН, минулої доби через розгерметизацію газопроводу ряд будинків у Полтаві залишилися без газопостачання.

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