ГСЧС: в течение суток здийнесно более 100 выездов для ликвидации пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение осуществлено более 100 выездов для ликвидации последствий пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ГСЧС.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 704 выезда. В результате принятых мер спасено 9 человек, 42 здания и 10 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки из-за разгерметизации газопровода ряд домов в Полтаве остались без газоснабжения.