ДСНС: лісову пожежу на території Чорнобильської зони локалізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на 14 годину 28 квітня лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram-каналі.
"Станом на 14 годину 28 квітня в Зоні відчуження локалізовано останні два осередки пожежі поблизу села Крива Гора та сіл Рудьки – Буряківка. Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано", - повідомили у ДСНС.
Продовжуються заходи щодо гасіння окремих осередків торф’яників в Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах, ліквідацію яких у плановому режимі будуть здійснювати лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження.
Радіаційний фон по Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень, додали у ДСНС.
Нагадаємо, на ранок 28 квітня у Чорнобильській зоні продовжували локалізовувати пожежу у двох осередках.