ГСЧС: лесной пожар на территории Чернобыльской зоны локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на 14 часов 28 апреля лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram-канале.
"По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне отчуждения локализовано последние два очаги пожара вблизи села Кривая Гора и сел Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - сообщили в ГСЧС.
Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, добавили в ГСЧС.
Напомним, на утро 28 апреля во Чернобыльской зоне продолжали локализовать пожар в двух очагах.