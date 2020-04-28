У Чорнобильській зоні досі гасять пожежу у двох осередках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження досі намагаються локалізувати два осередки тління пеньків, залишків деревини та торф’янику. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 7 годину 28 квітня у Зоні відчуження підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського та Дитятківського лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (село Крива Гора та село Рудьки – село Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем", - повідомили рятувальники.
Авіацією ДСНС 27 квітня здійснено 30 скидів (60 т води).
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що ліквідовано пожежу на межі Чорнобильської зони.