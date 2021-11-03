Дружину Семенченка запідозрили у розкраданні коштів з рахунків благодійного фонду батальйону “Донбас”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дружину колишнього народного депутата Семена Семенченка Наталку Музику підозрюють у розкраданні 150 тис. грн з рахунків “Благодійного фонду батальйону “Донбас”, передає УНН.
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"Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність громадянки України, яка підозрюється у розкраданні коштів з рахунків “Благодійного фонду батальйону “Донбас”, — йдеться в повідомленні СБУ.
Деталі
Повідомляється, що досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та зняття готівки.
“Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону. Наразі слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн. Усе це — з коштів, які жертвувалися нашими співвітчизниками на потреби і розвиток добровольчого батальйону”, — зазначається в повідомленні.
Наразі жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про дружину екснардепа і Семена Семенченка Наталку Музику (Наталія Московець).
Доповнення
25 березня 2021 року колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.
Так, зазначалося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
Печерський районний суд Києва після цього відправив Семенченка під варту.