Жену Семенченко заподозрили в хищении средств со счетов благотворительного фонда батальона “Донбасс”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Супругу бывшего народного депутата Семена Семенченко Наталью Музыку подозревают в хищении 150 тыс. грн со счетов “Благотворительного фонда батальона “Донбасс”, передает УНН.
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"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении денежных средств со счетов “Благотворительного фонда батальона “Донбасс”, — говорится в сообщении СБУ.
Детали
Сообщается, что досудебным следствием установлено, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снятие наличных.
"Средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Сейчас следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это — из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона”, — отмечается в сообщении.
Сейчас женщине объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о жене экс-нардепа Семена Семенченко Наталье Музыке (Наталья Московец).
Дополнение
25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством вооруженного военизированного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой общественности, как ”внештатный агент НАБУ".
Печерский районный суд Киева после этого отправил Семенченко под стражу.