Другі роковини повномасштабної війни: 24 лютого в Україні очікують прибуття іноземних лідерів
Київ • УНН
Очікується, що іноземні лідери відвідають Україну 24 лютого з нагоди другої річниці російського вторгнення, а 25 лютого відбудеться конференція, в якій візьмуть участь президент і керівництво України.
У суботу, 24 лютого, в Україні очікується прибуття іноземних лідерів до других роковин повномасштабного вторгнення рф до України. Про це в ефірі телемарафону розповів прессекретар президента Сергій Никифоров, передає УНН.
"Що стосується України, то у нас на цю дату, 24 лютого буде багато того, що наші дипломати називають "міжнародним компонентом", тобто це візити іноземних лідерів, наших великих друзів, наших надійних партнерів. Хто саме це буде, зі зрозумілих міркувань сказати не можу, але очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, а й будуть у цих візитів практичні результати", - сказав Никифоров.
Він додав, що "залишилося почекати ще пару днів, і все стане зрозуміло".
Никифоров нагадав, що також 24 лютого відбудеться онлайн засідання за участю України Групи семи і "це також дуже сильний знак підтримки".
G7 збирає відеоконференцію лідерів 24 лютого до роковин вторгнення рф. Очікують долучення Зеленського20.02.24, 17:20 • 26720 переглядiв
Нагадаємо
У неділю, 25 лютого, відбудеться конференція, на якій будуть присутні Президент України Володимир Зеленський, військово-політичне керівництво, прем’єр-міністр, голова ВР, представники міністерств та силових структур.