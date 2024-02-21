Вторая годовщина полномасштабной войны: 24 февраля в Украине ожидают прибытия иностранных лидеров
Киев • УНН
Ожидается, что иностранные лидеры посетят Украину 24 февраля по случаю второй годовщины российского вторжения, а 25 февраля состоится конференция, в которой примут участие Президент и руководство Украины.
В субботу, 24 февраля, в Украине ожидается прибытие иностранных лидеров ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает УНН.
"Что касается Украины, то у нас на эту дату, 24 февраля будет много того, что наши дипломаты называют "международным компонентом", то есть это визиты иностранных лидеров, наших больших друзей, наших надежных партнеров. Кто именно это будет, из понятных соображений сказать не могу, но ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, но и будут у этих визитов практические результаты", - сказал Никифоров.
Он добавил, что "осталось подождать еще пару дней, и все станет понятно".
Никифоров напомнил, что также 24 февраля состоится онлайн заседание с участием Украины Группы семи и "это также очень сильный знак поддержки".
G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского20 февраля 2024, 15:20 • 23772 просмотра
Напомним
В воскресенье, 25 февраля, состоится конференция, на которой будут присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, военно-политическое руководство, премьер-министр, председатель ВР, представители министерств и силовых структур.
Вторая годовщина полномасштабной войны: 24 февраля в Украине ожидают прибытия иностранных лидеров
Ожидается, что иностранные лидеры посетят Украину 24 февраля по случаю второй годовщины российского вторжения, а 25 февраля состоится конференция, в которой примут участие Президент и руководство Украины.
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