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Вторая годовщина полномасштабной войны: 24 февраля в Украине ожидают прибытия иностранных лидеров

Вторая годовщина полномасштабной войны: 24 февраля в Украине ожидают прибытия иностранных лидеров

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 18:44  •  4169 просмотра

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Ожидается, что иностранные лидеры посетят Украину 24 февраля по случаю второй годовщины российского вторжения, а 25 февраля состоится конференция, в которой примут участие Президент и руководство Украины.

В субботу, 24 февраля, в Украине ожидается прибытие иностранных лидеров ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает УНН.

"Что касается Украины, то у нас на эту дату, 24 февраля будет много того, что наши дипломаты называют "международным компонентом", то есть это визиты иностранных лидеров, наших больших друзей, наших надежных партнеров. Кто именно это будет, из понятных соображений сказать не могу, но ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, но и будут у этих визитов практические результаты", - сказал Никифоров.

Он добавил, что "осталось подождать еще пару дней, и все станет понятно".

Никифоров напомнил, что также 24 февраля состоится онлайн заседание с участием Украины Группы семи и "это также очень сильный знак поддержки".

G7 собирает видеоконференцию лидеров 24 февраля к годовщине вторжения рф. Ожидают участия Зеленского20 февраля 2024, 15:20 • 23772 просмотра

Напомним

В воскресенье, 25 февраля, состоится конференция, на которой будут присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, военно-политическое руководство, премьер-министр, председатель ВР, представители министерств и силовых структур.

Антонина Туманова

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Другі роковини повномасштабної війни: 24 лютого в Україні очікують прибуття іноземних лідерів
The second anniversary of the full-scale war: Foreign leaders are expected to arrive in Ukraine on February 24
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Вторая годовщина полномасштабной войны: 24 февраля в Украине ожидают прибытия иностранных лидеров

Ожидается, что иностранные лидеры посетят Украину 24 февраля по случаю второй годовщины российского вторжения, а 25 февраля состоится конференция, в которой примут участие Президент и руководство Украины.

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