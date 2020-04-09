Другий виїзд з ДВРЗ та розширення автобусної мережі: з’явилися подробиці проекту Генплану Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У проекті Генерального плану Києва передбачене зведення нової дороги із житлового масиву ДВРЗ, а також розширення автобусної мережі у районах нової забудови. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“У проекті Генерального плану Києва передбачене зведення нової дороги із житлового масиву ДВРЗ, який завжди потерпав від незадовільного транспортного сполучення”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що також на новому виїзді планують запустити автобусний маршрут, за допомогою якого до найближчої станції метро можна буде дістатися за 10 хвилин.
"Проект Генплану передбачає розширення автобусної мережі насамперед у районах нової забудови та на перспективній магістральній мережі (91 км), виділення окремих смуг руху автобусів на магістральній мережі та будівництво двох нових автобусних парків у районах Совки та Позняки", – сказав начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.
Повідомляється, що тривають роботи з перевірки функціонального призначення територій і підтвердження можливості розміщення об’єктів та комплексів.
Нагадаємо, у Києві хочуть створити чотири рекреаційні зони зі скоординованим функціонуванням.