Второй выезд из ДВРЗ и расширение автобусной сети: появились подробности проекта Генплана Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В проекте Генерального плана Киева предусмотрено строительство новой дороги из жилого массива ДВРЗ, а также расширение автобусной сети в районах новой застройки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В проекте Генерального плана Киева предусмотрено строительство новой дороги из жилого массива ДВРЗ, который всегда страдал от неудовлетворительного транспортного сообщения", - говорится в сообщении.
Указано, что также на новом выезде планируют запустить автобусный маршрут, с помощью которого до ближайшей станции метро можно будет добраться за 10 минут.
"Проект Генплана предусматривает расширение автобусной сети прежде всего в районах новой застройки и на перспективной магистральной сети (91 км), выделение отдельных полос движения автобусов на магистральной сети и строительство двух новых автобусных парков в районах Совки и Позняки", - сказал начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.
Сообщается, что продолжаются работы по проверке функционального назначения территорий и подтверждения возможности размещения объектов и комплексов.
Напомним, в Киеве хотят создать четыре рекреационные зоны с скоординированным функционированием.