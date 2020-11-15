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Другий тур виборів мерів: оприлюднено екзит-поли вже у трьох містах

Другий тур виборів мерів: оприлюднено екзит-поли вже у трьох містах

Київ • УНН

 • 36172 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Після другого туру виборів мерів, які сьогодні відбулися у семи містах України, оприлюднено екзит-поли з іменами ймовірних переможців виборів у Херсоні та Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, Також оновлено дані екзит-полу з виборів мера Одеси, передає УНН.

За даними екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології станом на 20 годину, у другому турі виборів мера Одеси перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов з 56,7%. Так, за даними екзит-полу КМІС станом на 20 годину, Микола Скорик від ОПЗЖ набирає у другому турі виборів мера Одеси 40,9%, Геннадій Труханов (“Довіряй ділам”) — 56,7%.

КМІС повідомив, що 15 листопада 2020 року, у день другого туру виборів міського голови, провів екзит-пол в місті Одеса. Генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території міста Одеса (крім спеціальних дільниць — лікарні, тюрми, військові частини тощо). Вибірка репрезентативна для міста в цілому. Станом на 20:00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика “таємного голосування”. Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65,9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

При цьому ГО “Нам тут жити” вказує результати екзит-полу у Херсоні. “За результатами екзит-пола Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона. Його опонент Володимир Сальдо отримав 32,97%”, — йдеться у результатах дослідження.

Як вказано, соціологічне дослідження проводилось на виходах з виборчих дільниць ГО “НТЖ”. Похибка 3%. Загальна кількість опитаних 9782 особи.

Водночас, дослідницька компанія “Ю.С.С.” спільно з громадською організацією “Громадська ініціатива дій” провела 15 листопада 2020 року, в день повторного голосування на виборах Кам’янець-Подільського міського голови, екзит-пол в Кам’янець-Подільській міській громаді.

“Згідно з результатами опитування (станом на 19:00 15 листопада 2020 року), більшість (62,2%) респондентів — жителів Кам’янець-Подільської міської громади, які брали участь у повторному голосуванні на виборах Кам’янець-Подільського міського голови та погодилися взяти участь у екзит-полі — проголосували за Михайла Посітка (партія “Всеукраїнське об’єднання "Свобода“). За Володимира Мельниченка (самовисування) віддали свої голоси 36,8% опитаних. Крім того, 1,0% респондентів відповіли, що вони залишили виборчий бюлетень незаповненим, проголосували проти обох кандидатів або іншим чином зіпсували виборчий бюлетень”, — йдеться у повідомленні компанії.

В ЮСС вказали, що генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях Кам’янець-Подільської міської громади (крім спеціальних дільниць). Вибірка, як вказано, — триступенева кластерна (територіальна), репрезентативна для Кам’янець-Подільської міської громади в цілому. Екзит-пол проходив на 20 виборчих дільницях. Загальний фактичний обсяг вибірки (станом на 19:00) — 1 833 респондентів. Середня кількість опитаних на кожній виборчій дільниці — 92. Статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,99 не перевищує 3,0%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувалося у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та тривало у штатному режимі.

В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 54 заяви, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

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