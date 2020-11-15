Второй тур выборов мэров: обнародованы экзитполы уже в трех городах

По данным экзитпола Киевского международного института социологии состоянию на 20 часов, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов с 56,7%. Так, по данным экзитпола КМИС по состоянию на 20 часов, Николай Скорик от ОПЗЖ набирает во втором туре выборов мэра Одессы 40,9%, Геннадий Труханов ( "Доверяй делам") - 56,7%.

КМИС сообщил, что 15 ноября 2020 года, в день второго тура выборов мэра, провел экзитпол в городе Одесса. Генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 20:00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65,9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

При этом ОО "Нам здесь жить" указывает результаты экзитпола в Херсоне. "По результатам экзит-пола Игорь Колихаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится мэром Херсона. Его оппонент Владимир Сальдо получил 32,97%", - говорится в результатах исследования.

Как указано, социологическое исследование проводилось на выходах из избирательных участков ОО "НТЖ". Погрешность 3%. Общее количество опрошенных 9782 человека.

В то же время, исследовательская компания "Ю.С.С." совместно с общественной организацией "Общественная инициатива действий" провела 15 ноября 2020 года, в день повторного голосования на выборах Каменец-Подольского городского головы, экзитпол в Каменец-Подольской городской общине.

"Согласно результатам опроса (по состоянию на 19:00 15 ноября 2020 года), большинство (62,2%) респондентов - жителей Каменец-Подольской городской общины, которые принимали участие в повторном голосовании на выборах Каменец-Подольского городского головы и согласились принять участие в экзитполе - проголосовали за Михаила Поситко (партия "Всеукраинское объединение "Свобода"). За Владимира Мельниченко (самовыдвижение) отдали свои голоса 36,8% опрошенных. Кроме того, 1,0% респондентов ответили, что они оставили избирательный бюллетень незаполненным, проголосовали против обоих кандидатов или иным образом испортили избирательный бюллетень", - говорится в сообщении компании.

В ЮСС указали, что генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках Каменец-Подольской городской общины (кроме специальных участков). Выборка, как указано, - трехступенчатая кластерная (территориальная), репрезентативная для Каменец-Подольской городской общины в целом. Экзитпол проходил на 20 избирательных участках. Общий фактический объем выборки (по состоянию на 19:00) - 1833 респондентов. Среднее количество опрошенных на каждом избирательном участке - 92. Статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,99 не превышает 3,0%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходило в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходило в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.