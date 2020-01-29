Другий транш макрофінансової допомоги ЄС має стабілізувати державні фінанси – Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС є важливим для отримання довгострокових недорогих ресурсів Україною та підтримки програми реформ, що допомагає тримати стабільними державні фінанси. Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Єврокомісія сьогодні підтвердила, що українська сторона виконала всі необхідні умови для отримання другого траншу МFA4 у розмірі 500 мільйонів євро, що є надзвичайно важливим для отримання довгострокових недорогих ресурсів Україною та підтримки програми реформ. Це допомагає нам тримати стабільні державні фінанси, поки уряд працює над поліпшенням інвестклімату і прискоренням економічного зростання", - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.
Зазначається, що у Брюсселі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс повідомили про те, що гроші прийдуть після того, як Рада МВФ схвалить нову трирічну програму EFF обсягом 5,5 млрд дол, про яку на робочому рівні вже досягнута домовленість.
"Ви знаєте, чому Україна може отримати другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС (MFA4) розміром 500 млн євро ще до кінця березня? Тому що ми виконали всі 12 умов, які були для цього потрібні!", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, Гончарук розповів, коли Україна отримає останній транш макрофіну ЄС.