Второй транш макрофинансовой помощи ЕС должен стабилизировать государственные финансы - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Получение второго транша макрофинансовой помощи ЕС является важным для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ, что помогает держать стабильными государственные финансы. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Еврокомиссия сегодня подтвердила, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для получения второго транша МFA4 в размере 500 млн евро, что является чрезвычайно важным для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ. Это помогает нам держать стабильные государственные финансы, пока правительство работает над улучшением инвестклимата и ускорением экономического роста", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.
Отмечается, что в Брюсселе премьер-министр Украины Алексей Гончарук и исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис сообщили о том, что деньги придут после того, как Совет МВФ одобрит новую трехлетнюю программу EFF объемом 5,5 млрд долл, о которой на рабочем уровне уже достигнута договоренность.
"Вы знаете, почему Украина может получить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС (MFA4) размером 500 млн евро еще до конца марта? Потому что мы выполнили все 12 условий, которые были для этого нужны!", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Гончарук рассказал, когда Украина получит последний транш макрофина ЕС.