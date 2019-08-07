Другий тайм вселяє оптимізм – Хацкевич оцінив матч з "Брюгге"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Головний тренер "Динамо" дав коментар стосовно поразки в рамках першого поєдинку третього етапу відбору Ліги чемпіонів із бельгійським "Брюгге", повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Білоруський наставник залишився задоволеним стартом гри, а також другим таймом, який вселив у фахівця оптимізм перед матчем-відповіддю.
“Матч розпочали добре. Контролювали гру перші 15 хвилин. Бесєдін створив момент, але не використав його. Але потім досвідчені футболісти припускалися невимушених помилок у центральній зоні при виході з оборони в атаку. Почали поспішати, перехоплювали м’яч і відразу його втрачали. Другий тайм вийшов без центру поля. Було багато моментів, атака то на одні ворота, то на інші. Наприкінці ми мали два чудові моменти, коли вибігали у контратаки. Однак не вистачало останнього пасу й завершального удару. Загалом, другий тайм вселяє оптимізм перед матчем-відповіддю в Києві”, — наголосив коуч віце-чемпіона України.
Також Хацкевич залишився задоволеним дебютом люксембуржця Жерсона Родрігеса, який провів на полі другий тайм.
“Жерсон посилив гру, чіплявся за м’ячі. Помітно, що він у хорошій формі. Як показав другий тайм, Родрігес — дуже якісне підсилення в атаці та придбання для нас. Що стосується Віті (Циганкова — ред.), ви самі бачили ті дві помилки, які взагалі йому не властиві. Не кажу вже про ті дві передачі поперек, яких він зазвичай не робить. Але як такого тренувального процесу зараз, у такому графіку матчів, у нас немає. Тільки через ігри він набере форму”, — підсумував наставник.
Нагадаємо, що через порушення правил Караваєва “динамівці” поступилися в Бельгії 0:1.