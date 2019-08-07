Второй тайм вселяет оптимизм - Хацкевич оценил матч с "Брюгге"

Белорусский наставник остался доволен стартом игры, а также вторым таймом, который вселил в специалиста оптимизм перед ответной встречей.

“Матч начали хорошо. Контролировали игру первые 15 минут. Беседин создал момент, но не использовал его. Но потом опытные футболисты допускали невынужденных ошибок в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали спешить, перехватывали мяч и сразу его теряли. Второй тайм получился без центра поля. Было много моментов, атака то на одни ворота, то на другие. В конце мы имели два отличных момента, когда выбегали в контратаки. Однако не хватало последнего паса и завершающего удара. В общем, второй тайм вселяет оптимизм перед ответным матчем в Киеве”, — подчеркнул коуч вице-чемпиона Украины.

Также Хацкевич остался доволен дебютом люксембуржца Жерсона Родригеса, который провел на поле второй тайм.

“Жерсон усилил игру, цеплялся за мячи. Заметно, что он в хорошей форме. Как показал второй тайм, Родригес — качественное усиление в атаке и приобретение для нас. Что касается Вити (Цыганкова — ред.), Вы сами видели те две ошибки, которые вообще ему не свойственны. Не говорю уже о тех двух передачи поперек, которых он обычно не делает. Но как такого тренировочного процесса сейчас, в таком графике матчей, у нас нет. Только через игры он наберет форму”, — подытожил наставник.

Напомним, что за нарушения правил Караваева “динамовцы” уступили в Бельгии 0:1.