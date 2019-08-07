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Пенальті призвело до поразки "Динамо" на старті кваліфікації Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 8720 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" в Бельгії зіграло поєдинок із місцевим "Брюгге", передає кореспондент УНН.

Перший момент "динамівці" створили на 4 хвилині – Гармаш в чужій штрафній п'ятою скинув на хід Караваєву, але той схибив. Згодом бельгійці створили дві нагоди, але з ними впорався Бойко. На 15 хвилині Бесєдін не зумів обіграти воротаря Міньйоле при побаченні з тріумфатором минулого розіграшу ЛЧ.

Доленосний момент стався на 36 хвилині. Караваєв зніс у підкаті опонента у власній штрафній, і арбітр призначив 11-метровий. Ванакен був точний зі стандарту. В середині другої половини новачок "біло-синіх" Жерсон Родрігес завдав удару метрів з десяти, але оборонець в останній момент виніс м'яч з воротарської лінії. Як наслідок поразка 0:1.

Склади команд:

"Брюгге": Міньйоле – Мата, Мітровіч, Делі, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Рітс – Бонавентуре (Схрейверс Сібе, 64 хв), Окереке, Тау

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Сидорчук (к) – Караваєв (Віктор Циганков, 46 хв), Гармаш, Вербич (Де Пена, 64 хв) – Бесєдін (Жерсон Родрігес, 46 хв).

Додамо, що матч у відповідь пройде у Києві 13-го серпня.

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