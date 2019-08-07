Пенальти привело к поражению "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101241 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102013 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130876 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140811 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130977 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151182 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140907 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

7 марта, 04:31 • 100124 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

7 марта, 04:37 • 60647 просмотра
Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

7 марта, 04:43 • 51137 просмотра
Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

7 марта, 05:09 • 30939 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 38640 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 101243 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 139963 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 152426 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 211305 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 191940 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 13891 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 16348 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 122644 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 134066 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 135796 просмотра
Актуальное
Пенальти привело к поражению "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов

Пенальти привело к поражению "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 8720 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в Бельгии сыграло поединок с местным "Брюгге", передает корреспондент УНН.

Первый момент “динамовцы” создали на 4 минуте — Гармаш в чужой штрафной пяткой скинул на ход Караваеву, но тот промахнулся. Впоследствии бельгийцы создали две возможности, но с ними справился Бойко. На 15 минуте Беседин не сумевший обыграть вратаря Миньйоле при свидании с триумфатором прошлого розыгрыша ЛЧ.

Судьбоносный момент произошел на 36 минуте. Караваев снес в подкате оппонента в собственной штрафной, и арбитр назначил 11-метровый. Ванакен был точен со стандарта. В середине второй половины новичок “бело-синих” Жерсон Родригес нанес удар метров с десяти, но защитник в последний момент вынес мяч с линии вратарской. Как следствие поражение 0:1.

Составы команд:

“Брюгге”: Миньйоле — Мата, Митрович Дели, Соболь — Вормер (к), Ванакен, Ритс — Бонавентуре (Схрейверс Сибе, 64 мин), Окереке, Тау;

“Динамо”: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Сидорчук (к) — Караваев (Виктор Цыганков, 46 мин), Гармаш, Вербич (где Пена, 64 мин) — Беседин (Жерсон Родригес, 46 мин).

Добавим, что ответный матч пройдет в Киеве 13 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы