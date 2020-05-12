Другий клуб УПЛ урізав зарплати футболістам

Гельзін підкреслив, що виплати будуть урізані на період кризи, пов'язаної із пандемією COVID-19.

"У мене угода з хлопцями про зменшення зарплати на 25 відсотків на час коронакризи. Поки економіка в такій ситуації, поки партнери і економіка не можуть встати на ті рейки, на яких раніше стояли. На час коронавірусу ці компанії відмовилися від допомоги. Але ми знаємо, як далі знаходити кошти. Будемо їх виділяти, щоб команда існувала", - підкреслив Гельзін.

Зауважимо, що "Олімпік" з 19 очками веде боротьбу за виживання в УПЛ – на 5 балів випереджає "Карпати".

Як повідомляв УНН, ПФК "Львів" також урізав зарплати свої футболістам.