Клуб УПЛ на 50 відсотків урізав зарплати футболістам

“Зарплати? Всім клубам зараз важко. Навіть топовим, а тим більше клубам, які не мають великих фінансових можливостей. Ми поговорили з гравцями і домовилися, що будемо платити половину зарплат. Вони з розумінням поставилися до цього. Зрозуміло, що це важко, у них є фінансові питання, ми все розуміємо. Вдалося домовитися. Це все на період карантину”, — заявив Паньків.

Відзначимо, що “Львів” виступає у нижній шістці чемпіонату — 21 бал і 9-та сходинка.

Нагадаємо, що футболісти клубу Прімери пішли на добровільне зниження зарплат.