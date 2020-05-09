Клуб УПЛ на 50 процентов урезал зарплаты футболистам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Генеральный директор ПФК “Львов” Андрей Панькив рассказал о снижении зарплат в команде. Слова функционера передают телеканалы “Футбол 1/2”, сообщает УНН.
“Зарплаты? Всем клубам сейчас трудно. Даже топовым, а тем более клубам, которые не имеют больших финансовых возможностей. Мы поговорили с игроками и договорились, что будем платить половину зарплаты. Они с пониманием отнеслись к этому. Понятно, что это трудно, у них есть финансовые вопросы, мы все понимаем. Удалось договориться. Это все на период карантина”, — заявил Панькив.
Отметим, что “Львов” выступает в нижней шестерке чемпионата — 21 балл и 9-ступенька.
Напомним, что футболисты клуба Примеры пошли на добровольное понижение зарплат.