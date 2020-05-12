Второй клуб УПЛ урезал зарплаты футболистам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Футболисты донецкого "Олимпика" пошли на сокращение зарплат на 25 процентов. Слова президента "Олимпика" Владислава Гельзина приводят каналы "Футбол 1/2", передает УНН.
Гельзин подчеркнул, что выплаты будут урезаны на период кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
"У меня соглашение с ребятами об уменьшении зарплаты на 25 процентов на момент коронакризиса. Пока экономика в такой ситуации, пока партнеры и экономика не могут встать на те рельсы, на которых раньше стояли. На время коронавируса эти компании отказались от помощи. Но мы знаем как дальше изыскивать средства. Будем их выделять, чтобы команда была", - подчеркнул Гельзин.
Заметим, что "Олимпик" с 19 очками ведет борьбу за выживание в УПЛ - на 5 баллов опережает "Карпаты".
Как сообщал УНН, ПФК "Львов" также урезал зарплаты свои футболистам.