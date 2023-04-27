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Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі: у Повітряних силах показали фото

Київ • УНН

 • 1586277 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі і навіть показав селфі, передає УНН.

Цитата

"Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу!" - написав Олещук.

Додамо

Крім того Командувач Повітряних сил показав селфі із ЗРК "Patriot".

"Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався!" - резюмував Олещук.

Раніше

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції, на яких стоять нові ЗРК "Patriot".

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