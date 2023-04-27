Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі: у Повітряних силах показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі і навіть показав селфі, передає УНН.
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"Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу!" - написав Олещук.
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Крім того Командувач Повітряних сил показав селфі із ЗРК "Patriot".
"Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався!" - резюмував Олещук.
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