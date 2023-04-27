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Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе: в Воздушных силах показали фото

Киев • УНН

 • 1586276 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе и даже показал селфи, передает УНН.

Цитата

"Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!" - написал Олещук.

Добавим

Кроме того Командующий Воздушных сил показал селфи с ЗРК "Patriot".

"Говорят есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался!" - резюмировал Олещук.

Ранее

Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук проверил боевые позиции, на которых стоят новые ЗРК "Patriot".

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