Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе: в Воздушных силах показали фото

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"Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!" - написал Олещук.

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Кроме того Командующий Воздушных сил показал селфи с ЗРК "Patriot".

"Говорят есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался!" - резюмировал Олещук.

Ранее

Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук проверил боевые позиции, на которых стоят новые ЗРК "Patriot".