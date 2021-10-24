Другий день марафону: у Києві сьогодні знову обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні другий день, коли у Києві відбувається 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км – залежно від рівня своєї підготовки та мети. У зв’язку із цією подією у Києві 23 та 24 (сьогодні) передбачено обмеження транспортного руху, пише УНН із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Графік перекриття вулиць 24 жовтня:
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- вул. Алли Тарасової — із 05:00 до 22:00;
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- вул. Мала Житомирська — із 05:00 до 22:00;
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- вул. Трьохсвятительська — із 05:00 до 22:00;
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- вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) — з 05:00 до 22:00;
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- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) — з 05:00 до 22:00;
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- вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) — з 08:00 до 16:00;
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- вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) — із 08:00 до 12:00;
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- б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) — із 08:00 до 12:00;
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- б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;
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- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) — з 08:00 до 12:00
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- площа Перемоги — з 08:00 до 10:30;
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- вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) — з 08:00 до 11:00;
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- вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) — з 08:00 до 11:00;
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- вул. Жилянська — з 08:00 до 11:00;
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- вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) — з 08:00 до 11:00;
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- вул. Хрещатик — з 08:00 до 12:00;
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- Європейська площа — з 08:00 до 12:00;
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- Музейний провулок — з 08:00 до 12:00;
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- вул. М. Грушевського — з 08:00 до 12:00;
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- Петрівська алея — з 08:00 до 12:30;
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- Паркова дорога — з 08:00 до 12:30;
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- Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) — з 08:30 до 13:00;
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- алея Героїв Крут — із 08:30 до 12:30;
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- вул. Лаврська — з 08:30 до 13:00;
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- вул. Запечерна — з 08:30 до 13:00;
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- б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) — із 08:30 до 13:00;
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- обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) — із 08:30 до 13:00;
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- просп. Соборності — з 08:45 до 13:00;
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- вул. Сверстюка — з 08:45 до 13:00;
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- Русанівський канал — із 08:45 до 13:00;
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- вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) — з 08:45 до 13:00;
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- Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) — з 08:45 до 13:00;
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- Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) — з 08:45 до 13:30;
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- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) — з 08:45 до 15:30;
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- вул. Труханівська — з 09:00 до 14:30;
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- Парк Муромець — з 09:30 до 15:00;
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- обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) — з 09:30 до 14:30;
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- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) — з 09:30 до 15:30;
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- Гаванський міст — із 09:30 до 15:30;
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- вул. Нижній Вал — із 08:00 до 15:30;
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- вул. Глибочицька — з 08:00 до 15:30;
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- Глибочицький проїзд — із 08:00 до 15:30;
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- вул. В’ячеслава Чорновола — з 08:00 до 16:00;
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- вул. Січових Стрільців — із 08:00 до 16:00.
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Нагадаємо
На початку жовтня французький бігун помер під час марафону в Сахарі.