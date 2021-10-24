Другий день марафону: у Києві сьогодні знову обмежать рух транспорту

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні другий день, коли у Києві відбувається 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км – залежно від рівня своєї підготовки та мети. У зв’язку із цією подією у Києві 23 та 24 (сьогодні) передбачено обмеження транспортного руху, пише УНН із посиланням на Патрульну поліцію Києва.