Французький бігун помер під час марафону в Сахарі

Деталі

Відзначається, що чоловікові було близько 50 років, перед стартом він пройшов усі медичні перевірки і не скаржився на здоров’я після першого етапу. Під час забігу йому стало погано з серцем, йому відразу ж допомогли двоє лікарів, які також брали участь в марафоні. Вони викликали медичний вертоліт, а лікарі, що прилетіли за 45 хвилин, намагалися врятувати життя бігуна, але цього зробити не вдалося.

Організатори вирішили залишити анонімною особистість спортсмена. За всі 35 марафонів це третя смерть спортсмена під час забігу.

Довідково

Marathon des Sables — шестиденний надмарафон на дистанції близько 250 км, що становить в сумі приблизно шість класичних марафонських дистанцій (42,195 км). Змагання проводяться щорічно в Марокко в пустелі Сахара. Перший забіг відбувся в 1986 році. Марафон був заснований Патріком Бауером, який в 1984 році перейшов Сахару за 12 днів.

Нагадаємо

Боєць ММА Джастін Торнтон помер на 39-му році життя в результаті травм, отриманих в поєдинку турніру найбільшого у світі промоушена з кулачних боїв Bare Knuckle.