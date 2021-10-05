Французский бегун умер во время марафона в Сахаре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Французский бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в пустыне Сахара. Об этом сообщается на сайте соревнований, передает УНН.
Детали
Отмечается, что мужчине было около 50 лет, перед стартом он прошел все медицинские проверки и не жаловался на здоровье после первого этапа. Во время забега ему стало плохо с сердцем, ему сразу же помогли двое врачей, которые также принимали участие в марафоне. Они вызвали медицинский вертолет, а врачи, прилетевшие за 45 минут, пытались спасти жизнь бегуна, но этого сделать не удалось.
Организаторы решили оставить анонимной личность спортсмена. За все 35 марафонов это третья смерть спортсмена во время забега.
Справка
Marathon des Sables — шестидневный сверхмарафон на дистанции около 250 км, что составляет в сумме примерно шесть классических марафонских дистанций (42,195 км). Соревнования проводятся ежегодно в Марокко в пустыне Сахара. Первый забег состоялся в 1986 году. Марафон был основан Патриком Бауэром, который в 1984 году перешел Сахару за 12 дней.
Напомним
Боец ММА Джастин Торнтон скончался на 39-м году жизни в результате травм, полученных в поединке турнира крупнейшего в мире промоушена с кулачных боев Bare Knuckle.