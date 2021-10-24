Второй день марафона: в Киеве сегодня снова ограничат движение транспорта

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня второй день, когда в Киеве происходит 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км - в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В связи с этим событием в Киеве 23 и 24 (сегодня) предусмотрено ограничение транспортного движения, пишет УНН со ссылкой на патрульной полиции Киева.