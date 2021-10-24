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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Второй день марафона: в Киеве сегодня снова ограничат движение транспорта

Киев • УНН

 • 20944 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня второй день, когда в Киеве происходит 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км - в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В связи с этим событием в Киеве 23 и 24 (сегодня) предусмотрено ограничение транспортного движения, пишет УНН со ссылкой на патрульной полиции Киева.

Второй день марафона: в Киеве сегодня снова ограничат движение транспорта

График перекрытия улиц 24 октября:

  • ул. Аллы Тарасовой - с 05:00 до 22:00;
  • ул. Малая Житомирская - с 05:00 до 22:00;
  • ул. Трехсвятительская - с 05:00 до 22:00;
  • ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 05:00 до 22:00;
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 05:00 до 22:00;
  • ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) - с 08:00 до 16:00;
  • ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) - с 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) - с 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) - с 08:00 до 10:30;
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 08:00 до 12:00
  • площадь Победы - с 08:00 до 10:30;
  • ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) - с 08:00 до 11:00;
  • ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) - с 08:00 до 11:00;
  • ул. Жилянская - с 08:00 до 11:00;
  • ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) - с 08:00 до 11:00;
  • ул. Крещатик - с 08:00 до 12:00;
  • Европейская площадь - с 08:00 до 12:00;
  • Музейный переулок - с 08:00 до 12:00;
  • ул. М. Грушевского - с 08:00 до 12:00;
  • Петровская аллея - с 08:00 до 12:30;
  • Парковая дорога - с 08:00 до 12:30;
  • Днепровский спуск (в направлении моста Патона) - с 08:30 до 13:00;
  • аллея Героев Крут - с 08:30 до 12:30;
  • ул. Лаврская - с 08:30 до 13:00;
  • ул. Запечерный - с 08:30 до 13:00;
  • б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) - с 08:30 до 13:00;
  • ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) - с 08:30 до 13:00;
  • просп. Соборности - с 8:45 до 13:00;
  • ул. Сверстюка - с 8:45 до 13:00;
  • Русановский канал - с 8:45 до 13:00;
  • ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;
  • Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;
  • Набережное шоссе (в направлении моста Патона) - с 8:45 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) - с 8:45 до 15:30;
  • ул. Трухановская - с 09:00 до 14:30;
  • Парк Муромец - с 09:30 до 15:00;
  • ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) - с 09:30 до 14:30;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) - с 09:30 до 15:30;
  • Гаванский мост - с 09:30 до 15:30;
  • ул. Нижний Вал - с 08:00 до 15:30;
  • ул. Глыбочицкая - с 08:00 до 15:30;
  • Глыбочицкий проезд - с 08:00 до 15:30;
  • ул. Вячеслава Черновола - с 08:00 до 16:00;
  • ул. Сечевых Стрельцов - с 08:00 до 16:00.

Напомним

В начале октября французский бегун умер во время марафона в Сахаре.

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