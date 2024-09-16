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Дрони, центри підготовки бійців та захист критичної інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки

Дрони, центри підготовки бійців та захист критичної інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки

Київ • УНН

 • 22426 перегляди

Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, наміри окупантів, захист критичної інфраструктури, покращення центрів бойової підготовки та питання безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене безпілотникам, намірам російських окупантів, захисту критичної інфраструктури, покращення роботи центрів бойової підготовки та дронам, передає УНН.

"Провів Ставку. Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах", - написав Зеленський.

Він додав, що також було обговорено поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три – центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає. Насамкінець – безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Говорили про захист енергетики від російських ударів та захист позицій на фронті.

Павло Башинський

Павло Башинський

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